Gregoretti, la difesa di Salvini: "Berlino segnalò rischi per la sicurezza"

Il governo tedesco aveva comunicato che tre persone a bordo della Gregoretti erano soggetti in grado di mettere a rischio la sicurezza nazionale. Tutto il governo italiano ne era consapevole ed era quindi d'accordo sul blocco dello sbarco della nave militare italiana. E' questo uno dei punti chiave della linea difensiva di Matteo Salvini sulla vicenda. In tal modo si motiverebbe lo stop dell'imbarcazione in porto.