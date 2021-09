Green pass, Zaia: "Strumento utile, ma non sia usato come in Francia"

"Dubbi non ce ne sono, il Green pass è una realtà noi non chiediamo che venga esteso coram populi come in Francia dove serve il Green pass anche per aprire la finestra di casa". Lo ha dichiarato il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, a "Morning News".

Per Zaia: "Per alcune attività il Green pass è assolutamente sostenibile ed è quello che si sta provando a fare in Italia - ha spiegato il presidente della Regione Veneto - come Lega non ci sono dubbi anche perché c'è una pietra miliare che è un documento con i cinque punti".