Costo dei tamponi, in farmacia prezzi calmierati o ancora alti?

Non tutti hanno aderito al protocollo firmato dalle associazioni dei farmacisti e il ministero della Salute che stabiliva prezzi calmierati per i tamponi. Secondo le direttive, i prezzi dei test avrebbero dovuto avere un costo fisso e diviso in base alle categorie: 15 euro per gli adulti e 8 per i bambini.

Tuttavia, come mostrato da "Morning News" non in tutta Italia è avvenuta la calmierazione del costo dei tamponi: a Milano, infatti, c'è ancora chi fa pagare un tampone ancora 30 euro, mentre a Firenze il costo è fisso (20 euro) e non varia per bambini e adulti, mentre a Napoli per sottoporsi a un tampone bisogna pagare 22 euro. Insomma, si è ancora piuttosto lontani da quei prezzi consigliati dalle associazioni di categoria e dal governo.