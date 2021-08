Green pass, visite in Rsa 7 giorni su 7 e fino a 45 minuti

Visite nelle Residenze sanitarie assistite per anziani 7 giorni su 7 e per una durata adeguata fino a 45 minuti, tutela della privacy nella richiesta del Green pass e ricorso con "cautela" ai tamponi rapidi per l'accesso alle strutture. Sono alcune delle indicazioni contenute nella nuova circolare emanata dal ministero della Salute e diffusa "in relazione alle richieste di chiarimento pervenute sulle modalità di accesso/uscita degli ospiti".