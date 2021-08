Ha deciso di tatuarselo direttamente sul braccio il QR code associato al suo Green pass. È Andrea Colonnetta, studente universitario di Reggio Calabria, che vuole ricordare il particolare momento storico che sta vivendo con questo tatuaggio che, fotograto e postato sui social, ha già fatto il giro del web. A "Morning News" Andrea mostra il QR code impresso sulla pelle e prova a entrare in un ristorante per mostrare a tutti che "funziona davvero".

"L'idea nasce dall'intento di rappresentare il periodo che stiamo vivendo, in maniera unica", spiega il giovane che non si pente del gesto fatto e dichiara di "non avere nessun ripensamento". A chi gli chiede cosa farà quando il Green pass scadrà, Andrea risponde: "Non ha importanza, non l'ho tatuato per la sua utilità, ma per quello che rappresenta", conclude.