Green pass, Garante della Privacy: no a liste no vax a scuola

Afp

"No alle liste no vax. I presidi non devono conoscere le scelte sanitarie dei prof". Così Pasquale Stanzione, Garante per la Privacy, spiega il motivo per cui l'ipotesi per le scuole di avere gli elenchi dei docenti vaccinati "solleva più d'una perplessità, non solo in termini di privacy ma anche di ragionevolezza della misura". Anche perché "i dirigenti scolastici devono limitarsi a verificare il possesso della certificazione".