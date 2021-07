Green pass, Figliuolo: entro 10 giorni accordo su prezzo tamponi calmierato

Non basta il Covid, ora l'India deve affrontare la strage da "fungo nero" Afp 1 di 20 Afp 2 di 20 Afp 3 di 20 Afp 4 di 20 Afp 5 di 20 Afp 6 di 20 Afp 7 di 20 Afp 8 di 20 Afp 9 di 20 Afp 10 di 20 Afp 11 di 20 Afp 12 di 20 Afp 13 di 20 Afp 14 di 20 Afp 15 di 20 Afp 16 di 20 Afp 17 di 20 Afp 18 di 20 Afp 19 di 20 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, è al lavoro per un protocollo d'intesa con i farmacisti in modo da avere tamponi a prezzi calmierati. "Penso che nel giro di una decina di giorni - ha detto a Morning News su Canale 5 - riusciremo a trovare un prezzo molto conveniente per chi, in attesa del vaccino, deve fare il tampone per accedere al Green pass".