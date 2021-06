Green pass digitale, averlo diventa più facile: basterà anche l'sms

Per ottenere il green pass digitale si potrà anche usare la mail o l'sms. Diventa più facile scaricare il codice, abbinato alla tessera sanitaria, che attesterà l'avvenuta vaccinazione (basta una dose), la guarigione dal Covid o il tampone negativo: non sono dunque indispensabili le app Io, Immuni o l'identità digitale Spid. E' quanto stabilisce il decreto Recovery, che entra in vigore il primo giugno.