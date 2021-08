Green pass al lavoro, Orlando: "Ogni decisione sarà frutto del dialogo"

ansa

Sull'ipotesi di un obbligo del Green pass nel luoghi di lavoro, il ministro Andrea Orlando dice: "Qualsiasi decisione sarà frutto del dialogo sociale". E aggiunge: "In questi mesi il confronto ha funzionato per garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Bisogna continuare così: spingere le vaccinazioni e coniugare il diritto alla salute con la garanzia che non ci siano ulteriori danni all'economia".