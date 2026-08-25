Grecia, travolta dallo scarico dei motori mentre guarda decollare un aereo: gravissima turista italiana

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.15 di lunedì 10 agosto, mentre un aereo di linea si stava preparando ad alzarsi in volo. Lo scalo di Skiathos è noto per la pista adiacente al mare e a una strada pubblica, senza alcuna recinzione che separi e metta a distanza di sicurezza le persone. Per questo, ogni giorno centinaia di turisti si appostano dietro a un muro e attendono l'arrivo o la partenza degli aerei nonostante ci siano diversi cartelli di divieto. La turista italiana si trovava in piedi proprio vicino al muretto perimetrale quando un'intensa raffica di aria, causata dai motori del volo, l'ha travolta facendola cadere sull'asfalto.