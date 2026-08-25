Grecia, travolta dallo scarico dei motori mentre guarda decollare un aereo: gravissima turista italiana
L'incidente in Grecia, nei pressi della famosa pista dell'aeroporto: la 52enne ha riportato un grave trauma cranico. Ferita anche un'altra italiana
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Come centinaia, anzi migliaia di persone ogni anno, stava osservando da vicinissimo un aereo in fase di decollo quando un forte scarico del motore le ha fatto perdere l'equilibrio, scaraventandola a terra. Una turista italiana di 52 anni è gravissima dopo aver riportato profonde ferite alla testa nei pressi della celebre pista dell'aeroporto greco Alexandros Papadiamantis di Skiathos. Secondo i quotidiani locali, la donna avrebbe un’emorragia cerebrale e un grave trauma cranico.
La dinamica: la folata di aria e le ferite
L'incidente è avvenuto intorno alle 13.15 di lunedì 10 agosto, mentre un aereo di linea si stava preparando ad alzarsi in volo. Lo scalo di Skiathos è noto per la pista adiacente al mare e a una strada pubblica, senza alcuna recinzione che separi e metta a distanza di sicurezza le persone. Per questo, ogni giorno centinaia di turisti si appostano dietro a un muro e attendono l'arrivo o la partenza degli aerei nonostante ci siano diversi cartelli di divieto. La turista italiana si trovava in piedi proprio vicino al muretto perimetrale quando un'intensa raffica di aria, causata dai motori del volo, l'ha travolta facendola cadere sull'asfalto.
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La segnaletica attorno alla pista avverte chiaramente i turisti del pericolo
I soccorsi e il trasferimento in elicottero
Immediatamente sono scattati i soccorsi. La donna è stata prima trasportata d’urgenza al centro sanitario di Skiathos, dove i medici le hanno effettuato una Tac che ha rivelato un’emorragia cerebrale e un grave trauma cranico. Poi, data la gravità delle lesioni, l'equipe medica ha disposto il trasferimento della 52enne sulla terraferma, nell'ospedale generale di Volos.
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Il secondo incidente tre giorni dopo
Poche ore dopo, un'altra turista italiana sarebbe rimasta coinvolta in un incidente molto simile. Rimasta intrappolata in un vortice di gas di scarico nello stesso identico punto della 52enne, avrebbe subito una frattura al braccio. Le autorità indagano su entrambi gli incidenti.