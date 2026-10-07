Giustizia, l'iter della grazia concessa dal Quirinale
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Maria Angela Distefano da Nicolosi (Catania): "Grazie al Presidente Mattarella. Ho pianto per il dolore, oggi piango di felicità"
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"Ringrazio il Presidente Sergio Mattarella per la grazia, anche se parziale: per me, lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza". Così Maria Angela Distefano sull'iniziativa del Capo dello Stato su suo marito Guido Gianni, che oggi ha 66 anni ed è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per avere ucciso due banditi e averne ferito un terzo, nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi (Catania). "Fino a ieri - aggiunge - piangevo lacrime di dolore, oggi piango di gioia".
"Penso a lui - continua Maria Angela Distefano - e a quello che ha passato, adesso spero di poterlo vedere tornare presto a casa". La donna ricorda anche la sua iniziativa di raccolta firme per la grazia, ma non vuole aggiungere altro. "Ho parlato con l'avvocato - spiega - e attendiamo il risultato dei conteggi sugli anni che gli restano da scontare e quelli che gli sono stati graziati".
Alla domanda sulla condanna a suo marito glissa: "Preferisco non rispondere, mi interessa vedere mio marito a casa...".
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