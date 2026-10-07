"Ringrazio il Presidente Sergio Mattarella per la grazia, anche se parziale: per me, lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza". Così Maria Angela Distefano sull'iniziativa del Capo dello Stato su suo marito Guido Gianni, che oggi ha 66 anni ed è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per avere ucciso due banditi e averne ferito un terzo, nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi (Catania). "Fino a ieri - aggiunge - piangevo lacrime di dolore, oggi piango di gioia".