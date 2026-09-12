Gravina, cena da 390 euro sul ponte dell'Acquedotto: la polemica arriva fino in Gran Bretagna

Se gli organizzatori hanno cercato in ogni modo di far parlare di questa cena bisogna dire che ci sono riusciti: le foto della tavolata sul Ponte Madonna della Stella hanno fatto il giro dei social e del mondo. Non solo per le immagini suggestive, ma anche perché il ponte era stato oggetto di una scena in uno dei film di James Bond, 007 No time to die. In molti hanno elogiato l'evento, ma le polemiche sono state tante: tra queste l'idea che la cena fosse soltanto uno specchio per le allodole, l'ennesimo momento in cui chi ha più soldi dimostra di poter fare ciò che vuole a discapito dei "normali" cittadini.