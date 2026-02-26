Tra pancioni decorati e set fotografici, così la gravidanza diventa un business
L’inviata di "Realpolitik" esplora le nuove mode che promettono di celebrare l’attesa in modo esclusivo
Nella puntata di "Realpolitik" di mercoledì 25 febbraio si affronta il tema della crescita costante del business legato alla gravidanza e ai primi mesi di vita dei bambini, un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un’espansione significativa.
L’inviata del programma entra dietro le quinte di un servizio fotografico dedicato alle future mamme e ai neonati, mostrando pancioni decorati, set studiati nei minimi dettagli e parlando con un fotografo specializzato in questo tipo di ritratti.
"Di solito immortaliamo le donne in dolce attesa oppure i bambini entro i primi venti giorni, quando sono particolarmente flessibili", spiega il professionista, ricordando come questo mercato sia cambiato nel tempo. "Abbiamo iniziato quattordici anni fa e la richiesta era minima. Adesso, invece, è molto diffuso, anche tra le persone comuni, non solo tra chi lavora nel mondo dello spettacolo".
Il servizio mette in luce anche i costi di queste esperienze fotografiche, che variano molto a seconda del pacchetto scelto. Si parte da circa 250 euro per un classico shooting maternità, fino ad arrivare a cifre che toccano i tremila euro per l’opzione 'Un anno di te', che prevede un servizio al mese per accompagnare il bambino al suo primo compleanno.