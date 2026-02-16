Carnevale, giro d'affari da oltre 1,5 miliardi tra turismo, dolci e maschere

Ammonta, invece, a circa 900 milioni il giro d'affari dei dolci tipici del Carnevale con un costante aumento negli ultimi anni e in vendita già dalla metà di gennaio. Le chiacchiere, nelle varie denominazioni, sono ormai il dolce della tradizione nazionale del Carnevale, come il panettone e il pandoro a Natale e la colomba per la Pasqua. Chiacchiere in Lombardia, Piemonte, Campania e Sicilia, frappe nel Lazio, cenci in Toscana, bugie in Liguria, ciarline in Emilia, fiocchetti in Romagna, crostoli in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel business del Carnevale le maschere restano protagoniste assolute: dai classici Arlecchino, Pulcinella e Colombina ai costumi dei personaggi dei cartoni animati più amati dai circa 8 milioni di bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari, i travestimenti movimentano un mercato che vale complessivamente circa 180 milioni di euro.