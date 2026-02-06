Il Carnevale di Sciacca compie 400 anni: un'edizione storica con Me Contro Te e Fabio Rovazzi

© Ufficio stampa
Dal 14 al 22 febbraio la città si trasforma in un grande teatro a cielo aperto con ospiti d’eccezione e un programma ricchissimo pensato per tutte le età
Il Carnevale di Sciacca si prepara a spegnere 400 candeline e ad accogliere una delle sue edizioni più importanti di sempre. Un traguardo storico che rende la manifestazione una delle più longeve d’Italia e che, dal 14 al 22 febbraio, promette di trasformare la città in un palcoscenico diffuso, animato da sfilate, musica, spettacoli e ospiti d’eccezione. Cinque giornate di festa, sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22, pensate per far vivere a grandi e piccoli la magia di un carnevale che affonda le sue radici in quattro secoli di storia.
A rendere ancora più speciale questa edizione saranno due protagonisti amatissimi dal pubblico: i Me Contro Te, attesi domenica 15 febbraio alle 15:30 sul palco di Via Allende, e Fabio Rovazzi, che si esibirà venerdì 20 febbraio alle 23:45 sul TicketSms Stage. Due ospiti capaci di richiamare pubblico di tutte le età e di regalare momenti di spettacolo che arricchiscono ulteriormente il programma già vastissimo.
L’intero circuito del Carnevale sarà attraversato dagli otto grandi carri allegorici in cartapesta, dotati di movimenti meccanici e accompagnati dai gruppi mascherati, da musiche originali e dalle tradizionali recite allegoriche. I carri sfileranno ogni giorno a partire dalle 16, portando in strada temi che uniscono tradizione, contemporaneità, ironia e riflessione. Dalla maschera simbolo Peppe Nappa, trasformata quest’anno in un moderno Bacco allegro e festoso, fino ai carri dedicati ai miti antichi, all’attualità politica internazionale e a storie immaginate tra sogno, satira e critica sociale, il percorso allegorico offrirà come sempre uno spettacolo ricco e variegato.
Il cuore degli eventi sarà il grande Palco di Via Allende, dove sabato 14 febbraio, alle 15:45, si terrà la cerimonia di apertura e la consegna delle chiavi della città a Peppe Nappa. Ogni sera, a partire dalle 20:30, lo stesso palco ospiterà le esibizioni serali dei carri, gli spettacoli e le recite che rendono il Carnevale un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi.
Accanto alle sfilate principali, il TicketSms Stage animerà le notti del Carnevale con il "Carnival Revival", appuntamento quotidiano che farà cantare e ballare sulle note dei brani più celebri della tradizione saccense. Lo stesso palco sarà protagonista di altri show musicali, culminando nella performance di Fabio Rovazzi del 20 febbraio, uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.
Una grande attenzione è dedicata anche alle famiglie e ai visitatori più piccoli. Al Giardino del Museo del Carnevale prenderà vita il "Kids Village Mega Center Toys", uno spazio ricco di spettacoli di animazione, artisti di strada, baby dance e attività pensate per i bambini. Le mattine di domenica 15 e domenica 22 febbraio offriranno inoltre appuntamenti speciali sul palco di Via Allende, arricchiti da eventi pomeridiani dedicati ai più giovani.
Domenica 22 febbraio, nella notte conclusiva, il Carnevale vivrà i suoi momenti più simbolici: prima la proclamazione dei vincitori e la presentazione del manifesto dell’edizione 2027, poi il tradizionale rogo del Peppe Nappa, durante il quale la maschera restituirà le chiavi della città al sindaco, segnando la fine della festa.
Con le sue 135.000 presenze dell’edizione 2025, oltre 10 milioni di visualizzazioni sui social e un riconoscimento ufficiale come Carnevale Storico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sciacca conferma il suo ruolo centrale nel panorama delle grandi manifestazioni italiane. La gestione e la promozione dell’evento sono curate da Futuris srls e Record srls, in collaborazione con il Comune di Sciacca e con il patrocinio della Regione Sicilia.
Un compleanno così importante meritava un’edizione straordinaria, e il Carnevale di Sciacca 2026 sembra pronto non solo a celebrarlo, ma a superare ogni aspettativa, trasformando la città in un abbraccio collettivo di musica, colori e tradizione che dura da quattro secoli.