Il Carnevale di Sciacca compie 400 anni: un'edizione storica con Me Contro Te e Fabio Rovazzi

L’intero circuito del Carnevale sarà attraversato dagli otto grandi carri allegorici in cartapesta, dotati di movimenti meccanici e accompagnati dai gruppi mascherati, da musiche originali e dalle tradizionali recite allegoriche. I carri sfileranno ogni giorno a partire dalle 16, portando in strada temi che uniscono tradizione, contemporaneità, ironia e riflessione. Dalla maschera simbolo Peppe Nappa, trasformata quest’anno in un moderno Bacco allegro e festoso, fino ai carri dedicati ai miti antichi, all’attualità politica internazionale e a storie immaginate tra sogno, satira e critica sociale, il percorso allegorico offrirà come sempre uno spettacolo ricco e variegato.