Gratteri all'Antimafia: "Ricevo minacce, vogliono anche delegi

"Alcune volte abbiamo ascoltato di gente che diceva 'dobbiamo ammazzare Gratteri', 'Gratteri è un morto che cammina' e altro. Ci sono anche disegni di delegittimazione per indebolirmi mediaticamente o fare dossieraggio su di me, alcuni media provano a farlo". Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, in Commissione parlamentare Antimafia. "Ci sono centri di potere, ma ho le spalle larghe e i nervi d'acciaio", ha aggiunto.