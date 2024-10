Taranto, truccano un Gratta e Vinci per incassare il jackpot da 10 milioni: in tre a processo

Quando si sono accorti che per soli due numeri la vincita sfumava, hanno tentato il tutto per tutto "truccando" il biglietto che da sfortunato diventava così fortunato e consentiva loro di appropriarsi della vincita del jackpot da 10 milioni di euro. Ma i tre scommettitori del Tarantino, che pensavano di incassare la somma con il tagliando contraffatto del Gratta e Vinci Maxi Miliardario, non avevano fatto i conti con la commissione incaricata di controllare le vincite della Lotteria nazionale: dopo aver effettuato tutti gli accertamenti, ha scoperto la truffa e mandato a processo i fraudolenti vincitori. Ora rischiano una condanna per concorso in falso, ricettazione e tentata truffa.