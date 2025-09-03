Grado (Gorizia), bimba di quattro anni annega in mare

Una bimba di quattro anni è morta annegata sulla spiaggia di un camping di Grado (Gorizia), dove si trovava in vacanza con i genitori. Inutile l'immediato intervento dei soccorsi, anche con un elicottero del 118: per la piccola non c'è stato nulla da fare. La bambina era stata avvistata in mare e qualcuno l'ha portata sul bagnasciuga, dove sono scattate i tentativi di rianimazione.