Governo revoca autorizzazione per il glamping davanti a Tavolara

In merito alla vicenda si è espressa anche la presidentessa della Regione Autonoma della Sardegna Alessandra Todde: "Su Cala Finanza abbiamo avuto ragione. La Sardegna ha avuto ragione". L'amministrazione regionale, infatti, si era opposta fin da subito al progetto. "Non è mai stata una battaglia contro gli investimenti o contro lo sviluppo: vogliamo progetti seri, sostenibili, capaci di creare lavoro e opportunità per i sardi" ha concluso Todde.