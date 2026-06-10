Ichnusa lancia la terza edizione della campagna contro l’abbandono del vetro

“Il nostro impegno nasce dal legame profondo che abbiamo con questa terra, un legame che ci spinge a fare sempre un passo in più quando una nostra bottiglia finisce dove non dovrebbe. Per noi comunicare non basta: vogliamo agire, coinvolgere la comunità e soprattutto i giovani”, ha spiegato Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa. Del resto, uno studio condotto da AstraRicerche nel 2025 e commissionata da Ichnusa ha evidenziato come un italiano su quattro abbia ammesso di aver abbandonato bottiglie di vetro nell’ambiente almeno una volta nella vita, e uno su dieci di averlo fatto di recente.