Un giovane, di 23 anni, è morto a Gorizia per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale. L'uomo è uscito di strada mentre si trovava in sella alla motocicletta elettrica prestatagli da un conoscente per fare un giro. La prova a due ruote è durata soltanto un centinaio di metri: la vittima si è schiantata contro un palo. Il decesso è avvenuto all'istante.