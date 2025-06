Gorizia, a 10 anni tenta di rianimare il papà dopo un malore ma l'uomo muore tra le sue braccia

Giulio Trillò, direttore Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria Fvg, ha voluto elogiare il tentativo del bambino, spiegando che "nessuna persona avrebbe potuto fare di più". "Il bambino, dopo aver attivato, con estrema tempestività, i soccorsi, si è prestato, nonostante la situazione emotiva drammatica che stava vivendo, a garantire al papà l'assistenza più adeguata possibile. Guidato dai nostri specialisti, ha sottoposto il genitore alle migliori manovre praticabili, come accertato anche dal rianimatore che lo ha poi raggiunto sul posto. È giusto che sappia - ha ribadito Trillò - che nessuna persona avrebbe potuto fare di più di quanto è stato in grado di eseguire lui per cercare di salvare il genitore. Tutto il nostro staff ha seguito, con commozione, l'audio dell'intera fase dell'emergenza".