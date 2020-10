Global Teacher Prize, un prof italiano tra i 10 più bravi del mondo: è la prima volta

Per la prima volta un italiano è entrato nella top 10 dei professori più bravi del mondo. L'insegnante Carlo Mazzone è infatti stato nominato tra i finalisti del Global Teacher Prize 2020 , il riconoscimento da un milione di dollari istituito dalla Varkey Foundation in collaborazione con l'Unesco che, giunto alla sesta edizione, è il premio più ingente nel suo genere. L'insegnante di ICT e informatica, dell'istituto tecnico ITI "G. B. B. Lucarelli" di Benevento è stato selezionato tra più di 12mila candidature provenienti da oltre 140 Paesi del mondo.

In uno speciale videomessaggio che annuncia Mazzone tra i primi dieci finalisti, il comico, attore, scrittore e presentatore Stephen Fry ha reso un commovente tributo al lavoro del docente. Nel video racconta: "Sono lieto di annunciare che l'italiano Carlo Mazzone è tra i primi dieci finalisti del Global Teacher Prize 2020. Carlo, ti sei laureato in informatica e hai iniziato a lavorare come consulente informatico, eppure insegnare è sempre stata la tua più grande passione. Ora ispiri i tuoi studenti di ICT e informatica non solo ad eccellere nelle loro materie, ma anche a vincere le competizioni nazionali Junior Achievement. I tuoi libri di programmazione, come il volume su C e C++, non solo sono bestseller in Italia, ma sono utilizzati anche come testi ordinari nelle università. Congratulazioni Carlo e grazie per tutto quello che fai".

Chi è Carlo Mazzone - Mazzone proviene da una famiglia che vanta un'orgogliosa tradizione educativa. Suo padre era preside e sua madre e sua sorella erano entrambe insegnanti. Carlo stesso ha conseguito inizialmente una laurea in informatica e ha lavorato per diverse aziende nazionali come consulente informatico. Tuttavia, è stato richiamato all'insegnamento per via dei corsi di formazione tecnica condotti mentre lavorava nel settore privato, esperienza che ha contribuito a plasmare il suo approccio scientifico all'insegnamento.

Dal 2004 ha lavorato nel sistema scolastico pubblico italiano, seppur mantenendo le sue competenze come consulente e tenendosi aggiornato sugli ultimi sviluppi del settore, aspetto fondamentale per il suo insegnamento e di grande beneficio anche per i suoi allievi. Mazzone insegna in un'area ad alto tasso di disoccupazione e la sua principale innovazione è stata creare materiale didattico basato su una vasta esperienza di quello che funziona realmente nel suo campo.

Il suo lavoro su C e C++ è diventato un bestseller in Italia ed è utilizzato anche in alcune università. Detiene anche il titolo ufficiale di animatore digitale, ovvero guida la realizzazione nella sua scuola del Piano Nazionale Scuola Digitale del governo. Ha creato diverse piattaforme di e-learning per gestire e semplificare il lavoro dei suoi studenti. Le lezioni sono incentrate sul principio del "vivariumware", una sorta di materiale di formazione essenziale che continuerà a incentivare e creare cose più grandi.

I suoi studenti - I suoi studenti hanno avuto grande successo nelle competizioni Junior Achievement per la formazione aziendale, vincendo la fase regionale in Campania e il concorso nazionale italiano del 2019. Questo a sua volta ha portato la sua classe a rappresentare l'Italia al concorso internazionale di Lilla, dove si è classificata seconda. Oltre alle competizioni Junior Achievement, i suoi studenti hanno vinto anche il concorso I giovani e le scienze a Milano, sponsorizzato dall'Unione Europea, e il docente ha collaborato alla formazione di studenti in altri Paesi, tra cui Malta e Polonia, contribuendo a farli conoscere al mondo del lavoro.

Quando sarà annunciato il vincitore - Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di assegnazione del Global Teacher Prize che si terrà il 3 dicembre 2020 virtualmente per la prima volta nella sua storia a causa della pandemia di Covid-19.

Stefania Giannini, Vice Direttore Generale dell'Unesco per il settore educazione, ha dichiarato: "Congratulazioni a Carlo Mazzone per essere stato scelto come uno dei primi dieci finalisti tra un numero così elevato di talentuosi e motivati insegnanti. Spero che la sua storia ispiri chi vuole intraprendere la professione di insegnante e metta in luce l'incredibile lavoro svolto quotidianamente dagli insegnanti in Italia e nel mondo". "Quest'anno, più che mai, abbiamo visto gli insegnanti andare oltre per far sì che i giovani continuassero a imparare in tutto il mondo. Gli insegnanti di tutto il mondo dovrebbero essere applauditi per la loro creatività, la loro comprensione e la loro determinazione nel soddisfare il diritto di ogni bambino a una buona educazione", ha commentato Sunny Varkey, fondatrice del Global Teacher Prize.