Peter Tabichi: ecco chi è il professore più bravo del mondo

Il vincitore del Global Teacher Prize

Ciò che ha portato Peter alla vittoria è la sua dedizione all’insegnamento, che ha reso possibili i grandi successi dei suoi studenti nell’ambito della Scienza. Ad esempio, ha aiutato i suoi alunni a costruire un dispositivo che migliora la vita a chi è affetto da cecità e sordità e a portarlo alla Fiera della Scienza e Ingegneria 2018 che si è svolta proprio in Kenya. Nel 2019, inoltre, ha spinto il team di Scienza e Matematica della sua scuola a partecipare all’”International Science and Engineering Fair 2019” in Arizona, Stati Uniti. I suoi studenti hanno anche vinto il premio “The Royal Society of Chemistry” per aver saputo sfruttare la vegetazione locale per generare elettricità.



Tabichi è incredibilmente legato ai suoi alunni, al punto da dare loro ripetizioni private e spronarli a proseguire gli studi in ambito scientifico. Inoltre, dona in beneficenza ogni mese l’80% del suo salario alla comunità della Rift Valley. Crede appassionatamente nel futuro dell’Africa e dei suoi bambini, ai quali cercherà di portare - grazie alla sua vittoria - nuove aspettative e ambizioni.



Le parole di Peter

“Ogni giorno in Africa si volta una pagina e si inizia un nuovo capitolo - ha dichiarato Tabichi durante l’evento di premiazione - Oggi è un altro giorno. Questo premio non riconosce me, ma i giovani di questo grande continente. Io sono qui solo grazie a ciò che i miei studenti hanno raggiunto. Questo premio dà loro una possibilità, racconta al mondo che tutto è possibile”. Peter si occupa anche dell’insegnamento delle ragazze in Kenya, i cui risultati sono aumentati negli ultimi anni. Nella scuola dove insegna, le iscrizioni sono raddoppiate di 400 studenti in 3 anni.



"L’ Africa produrrà gli scienziati, ingegneri, imprenditori i cui nomi saranno un giorno famosi in ogni angolo del mondo. E le ragazze saranno una parte enorme di questa storia" ha affermato Peter. Persino il presidente keniota, Uhuru Kenyatta, ha voluto congratularsi: “Peter, la tua storia è la storia dell’Africa, un piccolo continente ricolmo di talento”. Il Global Teacher Prize è già al suo quinto anno e il suo fondatore, Sunny Varkey , ha commentato quest’ultimo riconsocimento dicendo di essere speranzoso che la storia di Tabichi “getti della luce sull’inspirante lavoro che i docenti fanno per assicurare un domani più splendente”.