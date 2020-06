Giustizia, verso la riapertura dei tribunali il 30 giugno

Dopo oltre tre mesi di chiusura per effetto delle misure assunte per combattere l'emergenza coronavirus, i tribunali si accingono a riaprire il 30 giugno. Il governo ha infatti dato parere favorevole in commissione Giustizia del Senato agli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia e dal presidente della commissione, Andrea Ostellari, al Dl che approderà in Aula la prossima settimana.