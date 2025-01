Giustizia, i legali: "Falsa partenza per il processo penale telematico" | Anm: "Era un fallimento annunciato"

Partenza nel caos per il processo penale telematico, che doveva prendere il via con il nuovo anno. Un po' in tutti i tribunali italiani è confusione totale. Nelle aule giudiziarie si parla di "una situazione gravissima", dal tribunale di Roma a quello di Santa Maria Capua Vetere, passando un po' per tutte le città giudiziarie in Italia, tra udienze prima sospese e poi rinviate perché "la firma digitale del giudice non veniva registrata" oppure perché risultava impossibile redigere il verbale telematico, così come richiesto. L'Anm parla di un "fallimento annunciato".