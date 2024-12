Accoltellata dall'ex fidanzato a Giussano (Monza), la vittima: "Ho paura, spero lo rinchiudano in cella e buttino la chiave"

La 24enne accoltellata dall'ex di 26 anni a Giussano (Monza) ha paura di morire. Ne parla lei stessa in un'intervista a La Provincia di Como. "Voleva uccidermi. Me lo scriveva su TikTok - ha raccontato -. Diceva che voleva vedere il mio sangue, che mi avrebbe accoltellato per 77 volte. E quando è scappato ha avuto il coraggio di telefonare a mio padre per dirgli che mi aveva ammazzata e che andasse a prendere il mio cadavere". L'ex fidanzato Said Cherrah è stato arrestato per tentato omicidio. "Ho paura, sì, paura di morire - ha affermato la giovane -. Il mio futuro sta nella speranza che lo rinchiudano in prigione. E buttino via le chiavi. Non voglio morire per causa sua".