Giulia Tramontano è stata uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, nel Milanese, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello: 37 coltellate, mentre la ragazza era incinta di sette mesi. A "Quarto Grado", a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è il padre Franco a parlare di lei e a spiegare il valore della ricorrenza: "Il 25 novembre per noi è tutti i giorni, ogni nuova vittima è una ferita che si riapre".
L'uomo ripercorre la vicenda e sostiene di non aver ricevuto, prima del delitto, alcun segnale che potesse far presagire quello che sarebbe accaduto. Con Impagnatiello, racconta, i contatti erano stati ridottissimi: lo aveva incontrato soltanto in tre occasioni. E l'impressione non era stata buona. "Non mi piaceva, viveva in un mondo che non gli apparteneva", ricorda. "Era, secondo la mia modesta opinione, un pallone gonfiato e l'avevo detto anche a mia figlia".
Il giudizio sull'uomo, oggi, è ancora più netto e non ammette sfumature. "Io credo non ci sia nulla di umano in una persona che mette in atto un progetto del genere, è una persona che non ha umanità", afferma.
Durante il processo di primo grado, spiega, sono arrivate delle scuse, che però non hanno trovato ascolto: "Ovviamente sono state rimandate al mittente".
Di Giulia, invece, sceglie di conservare un ritratto luminoso, fatto di qualità che appartenevano alla sua natura più profonda. Parla della sua gentilezza, della delicatezza, della sensibilità che la distingueva. "Era una persona con un cuore nobile, di grande valore", dice, tracciando il ricordo di una ragazza che, a distanza di anni, continua a essere al centro della sua vita.