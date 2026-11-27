L'uomo ripercorre la vicenda e sostiene di non aver ricevuto, prima del delitto, alcun segnale che potesse far presagire quello che sarebbe accaduto. Con Impagnatiello, racconta, i contatti erano stati ridottissimi: lo aveva incontrato soltanto in tre occasioni. E l'impressione non era stata buona. "Non mi piaceva, viveva in un mondo che non gli apparteneva", ricorda. "Era, secondo la mia modesta opinione, un pallone gonfiato e l'avevo detto anche a mia figlia".