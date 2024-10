Giulia Tramontano, il fratello chiama la figlia come la sorella

Mario Tramontano, il fratello di Giulia, la 29enne uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago (Milano) il 27 maggio 2023 mentre era incinta di sette mesi, è diventato padre e ha chiamato la figlia come la sorella. "Questa mattina, 2 ottobre 2024, è nata Giulia Tramontano. Benvenuta, piccola Giulia, porti nel nome un legame d'amore che il tempo non spezza, una stella caduta che ora rinasce in te", ha scritto la sorella di Giulia e Mario, Chiara, in una storia di Instagram, annunciando la nascita della nipote.