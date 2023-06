Giulia Tramontano, la commozione della gente: "Una mamma non merita questa fine"

Fa commuovere la storia di Giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago, nel Milanese. Alle telecamere di "Mattino Cinque News" sono molte le donne, ragazze e mamme che si stringono nel dolore della tragica perdita. "Io sono madre e so che a breve lo sarebbe stata anche lei, sono qui per solidarietà. Una mamma non merita questa fine" ha commentato una ragazza sul luogo del ritrovamento.

"Giulia andava in palestra con mio figlio, neanche tra le bestie succede una cosa del genere" ha commentato una signora mentre in lacrime una donna si domanda il perché di tanto orrore. Sul luogo del ritrovamento anche molte giovani ragazze, rimaste scioccate dall'accaduto, che hanno deciso di portare un fiore in memoria di Giulia. "Quello che è successo è inaccettabile. Credo che a livello sociale dobbiamo tutti porci delle domande sull'irresponsabilità che questo ragazzo ha avuto nei confronti di più donne" ha concluso una mamma.