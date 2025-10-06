Caso Giulia Schiff, assolti gli 8 militari dell'aeronautica di Latina accusati di nonnismo

"Un'assoluzione nel nome dell'aeronautica militare", ha commentato l'avvocato dello Stato Maurizio Greco. Mentre la difesa ha parlato di "un giudice estremamente equilibrato, e che ha guardato l'istruttoria dibattimentale, e non certo quella che è stata l'accusa. Siamo tutti molto soddisfatti, e parlo a nome di tutti colleghi. I ragazzi sono sempre stati sereni rispetto a quello che era successo: certo, erano un po' preoccupati, ma l'aeronautica è sempre stata loro molto vicino".