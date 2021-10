Via da Aeronautica ex allieva che aveva denunciato nonnismo

facebook

Si chiudono definitivamente le porte dell'Aeronautica militare per Giulia Schiff, l'ex allieva ufficiale che aveva denunciato di essere stata vittima di atti di nonnismo, vicenda per la quale sono sotto processo 8 sergenti. Il Consiglio di Stato ha confermato infatti il provvedimento con cui il Tar del Lazio aveva respinto il suo ricorso contro l'espulsione dalla forza armata per "inattitudine militare e professionale".