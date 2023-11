Giulia Cecchettin, il giallo di quel libro per bambini vicino al corpo

Anche un libro illustrato per bambini è stato trovato dagli investigatori quando, il 18 novembre, in una zona montuosa vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone, è stato recuperato il corpo di Giulia Cecchettin.

La ragazza sognava proprio di fare l'illustratrice per libri per l'infanzia, dopo la laurea in ingegneria biomedica. Il volume, intitolato "Anche i mostri si lavano i denti", dell'autrice Jessica Martinelli con illustrazioni di Gregoire Mabire, è stato rintracciato vicino al corpo assieme ad altri oggetti della giovane, tra cui una scarpa nera.