Giugliano in Campania, il prete sul 13enne accoltellato: "I giovani spesso imitano gli adulti"

"Abbiamo superato davvero l'asticella dell'età. Un bambino che accoltella a 10 anni è sintomo di una violenza diffusa in periferia ma anche in città. Tutti ci interroghiamo ma la verità è che ci sono tanti bambini non custoditi, tanti lasciati a loro stessi che trovano emulazione in questi gesti perché magari li vedono anche in noi adulti, Giugliano è una città impegnativa" spiega Don Francesco Riccio.