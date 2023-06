Palermo, arrestato Giovanni Priolo: latitante da 5 mesi

Giovanni Priolo, 43 anni di Palermo, latitante dal 3 gennaio scorso, è stato arrestato dai carabinieri dopo 5 mesi di latitanza.

Per sfuggire all'arresto aveva cambiato casa, interrotto i rapporti con i familiari, fatto crescere la barba e i capelli e usato una carta d'identità falsa. L'uomo era ricercato a seguito di una condanna a sei anni per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e "ingresso arbitrario in luoghi dove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato".