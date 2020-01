Giovanna Parlante, imprenditrice minacciata, a Tgcom24: "Io vittima della mafia foggiana"

"Non ho subito denunciato il fatto - spiega - perché avevo paura per la mia famiglia, per i miei figli. Ma poi l'ho fatto e le cose sono peggiorate. Mi hanno incendiato la macchina e sono stata minacciata. Fortunatamente le forze dell'ordine mi sono state vicino e la mafia mi ha lasciato in pace. Ma con quello che sta succedendo in questi giorni, sono tornata ad avere paura. E con me hanno paura tutti commercianti foggiani". "Il nostro dubbio - conclude la Parlante - è molto semplice: abbiamo fatto bene a denunciare, se lo Stato non riesce a starci affianco fino in fondo?"