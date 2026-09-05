BOLOGNA

Giovane rapito e tenuto in ostaggio, tre arresti

L'operazione della squadra mobile coordinata dalla Procura ordinaria e minorile

05 Set 2026 - 07:36
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© Ansa

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La squadra mobile della Questura di Bologna, all'esito di un'operazione coordinata dalla Procura ordinaria e dalla Procura per i minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e ha arrestato tre presunti sequestratori. 

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