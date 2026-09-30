Giovane precipita e muore a Milano: la caduta ripresa dalle telecamere

ll giovane era sparito nella nottata del 28 settembre dalla zona del Parco Sempione, dove aveva passato la serata con amici in un locale nei pressi della Torre Branca. Insieme ai compagni aveva bevuto e trascorso una serata normale; poi dopo le 3 di notte gli altri non lo hanno più visto, e hanno dato l'allarme. I genitori hanno quindi sporto formale denuncia. Il corpo è stato trovato da turisti danesi nella mattinata di mercoledì 30 settembre. La morte risalirebbe a circa le 4 di notte del 29 settembre.