Giorno della memoria, il Papa: dissipare le radici di odio e violenza

Il Papa ricorda i milioni di morti causati dai regimi nazista e fascista per il Giorno della memoria.

"Il ricordo dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi non può essere né dimenticato né negato. Non può esserci fraternità senza aver prima dissipato le radici di odio e di violenza che hanno alimentato l'orrore dell'Olocausto. HolocaustRemembranceDay", ha affermato Francesco via Twitter.