Giornata vittime strada, polizia: serve cultura della guida sicura

Ansa

"La cultura della guida sicura è un valore comune e un impegno corale perché la strada è di tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte per sentirci coinvolti, adottando e pretendendo dagli altri condotte di guida corrette". E' quanto si legge in una nota della polizia, diffusa in occasione della "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", che si celebrerà domenica 21 novembre.