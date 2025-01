Giornata mondiale della pizza, da Brescia Endrit Rustemi a Tgcom24: "La mia riscossa grazie a lievito e farina"

Ma come è diventato pizzaiolo?

"Penso fosse destino, perché fin da bambino, in Albania, con mia nonna, amavo preparare quelle zeppoline che allora potevamo permetterci, in una situazione molto difficile. E mi sono subito innamorato di quegli impasti, di quei profumi, gli stessi che ho ritrovato e ritrovo ogni giorno nella pizza. Poi l'opportunità del primo lavoro, dopo 8 anni di comunità per minori, proprio in una pizzeria. Un'esperienza professionale che mi ha segnato per sempre. Ma da bambino non pensavo certo di fare da grande il pizzaiolo. Probabilmente perché non avevo la possibilità neanche di pensarci al mio futuro, in quei giorni".