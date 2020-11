Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne | Onu: "E' una pandemia ombra"

Si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I femminicidi in Italia da inizio anno sono stati 91: una donna uccisa ogni tre giorni. Il lockdown ha visto triplicare il fenomeno, ha sottolineato il presidente del consiglio Conte. Ma il fenomeno è mondiale: il segretario dell'Onu Antonio Guterres lo ha definito "una pandemia ombra".

"La violenza contro le donne e le ragazze è un'emergenza globale che richiede un'azione urgente a tutti i livelli - ha scritto su Twitter -, in tutti gli spazi e da tutte le persone. Ribadisco il mio appello a porre fine a questa pandemia ombra una volta per tutte". Le donne inoltre stanno subendo di più anche la crisi economica legata alla pandemia di coronavirus: nel secondo trimestre in Italia si sono perse quasi mezzo milione di occupate.

In occasione della giornata "Non una di Meno" torna in piazza, abiti neri e fazzoletto fucsia, prima alle 11 a Montecitorio e poi tra le 16 e le 17, a Ponte Garibaldi, dove fu uccisa Giorgiani Masi. "Porteremo in piazza i dati della violenza domestica, economica e istituzionale sulle nostre vite ma presenteremo - spiegano le organizzatrici - anche il conto al governo per il prezzo pagato al confinamento in casa, per l'enorme quota di lavoro di cura e assistenza gratuito, precario o malpagato su cui si regge la società e su cui in particolare si è gestita l'emergenza sanitaria".