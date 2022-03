Giornata per le vittime del Covid: da Bergamo a Siracusa gli appuntamenti per non dimenticare

Gli altri eventi a Bergamo e in Lombardia - Gli appuntamenti della giornata bergamasca includono anche la mostra fotografica "Primavera" di Lorenzo Zalaschi, con immagini scattate durante il lockdown, la celebrazione della messa nella chiesa del cimitero alle 15:30, la presentazione del libro "La memoria e il domani" di Fabiana Tinaglia all'Accademia Carrara, e, infine, alle 20:45 nella sala civica cooperati Città Alta la presentazione del libro "Il più crudele dei mesi" del giornalista e scrittore Gigi Riva.

A Brescia, al Cimitero Vantiniano, alle 11, commemorazione con il sindaco Emilio Del Bono, il vescovo Pierantonio Tremolada e i rappresentanti di tutte le professioni sanitarie. A seguire concerto dell'Orchestra Bazzini Consort (Auditorium corso Magenta 44, alle 20.45).

In Piemonte - A Venaria (Torino), davanti alla Rsa "Piccola Reggia".alle 14.30, cerimonia dello svelamento della targa "in ricordo ed in memoria delle vittime del Covid19, del coraggio delle loro famiglie straziate dalla pandemia".

In Emilia-Romagna - A Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, inaugurazione della mostra fotografica "Il respiro trattenuto 2.0. Quasi fuori dal tunnel", curata da Gabriele Fiolo.

A Bolzano - Alle 9, in Duomo, Santa Messa celebrata dal vescovo Ivo Muser. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano proporrà, alla sera, un momento dedicato al ricordo attraverso l'accensione di candele, mentre al Palazzo provinciale 1, saranno esposte le bandiere a mezz'asta. All'ospedale San Maurizio, alle 11, inaugurazione del giardino delle magnolie dedicato alle vittime del Covid e agli operatori sanitari.

In Toscana - Nel Salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio di Firenze, alle 10, la seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime sanitarie del Covid vedranno l'intervento - tra gli altri - del presidente della Regione Eugenio Giani e del sindaco Dario Nardella con i dg delle aziende ospedaliere universitarie con i direttori Alberto Zanobini per il Meyer e Rocco Damone per Careggi. Sempre a Firenze al Cinema Stensen, alle 21, proiezione in anteprima di "Io resto", docu-film di Michele Aiello interamente girato all'interno di un ospedale italiano durante la prima ondata della pandemia da Covid-19.



A Lucca, nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, alle 12, presentazione della performance artistica "LuccaAbbracciaLucca" che coinvolgerà oltre 500 persone. Tra i presenti il consigliere Daniele Bianucci, il direttore Zona Distretto Piana Lucca Azienda USL Toscana Nord Ovest Luigi Rossi, lo psichiatra Enrico Marchi.

In Liguria - Regione Liguria isserà la bandiera a mezz'asta. "Ricordare chi non ce l'ha fatta è doveroso e fondamentale, perché è stata una tragedia senza precedenti. In Liguria sono morte più di 5mila persone: padri, madri, figli, familiari, amici cari. Oggi ci stiamo avviando a superare la fase di emergenza, ma gli ultimi due anni rimarranno per sempre scolpiti nella nostra memoria". Così il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

Ad Ancona - Nella sede del Comune alle 17:30 cerimonia di scopertura della targa in marmo dedicata all'impegno dei ricercatori, dei medici, di tutto il personale sanitario e dei volontari in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19, alla presenza del sindaco Valeria Mancinelli.

In Calabria - Il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso ha disposto l'esposizione a mezz'asta a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria, sede della massima assemblea elettiva calabrese, delle bandiere italiana ed europea. "E' importante - afferma Mancuso in una dichiarazione - una giornata nazionale al comune ricordo delle innumerevoli persone falciate dalla tragedia pandemica, sapendo però che, assieme al dovere civico della memoria, abbiamo tutti anche la responsabilità di non abbassare la guardia, perché contro il virus si continua a combattere".

A Siracusa - La Consulta comunale giovanile di Siracusa ha donato una statua commemorativa realizzata dagli alunni della classe quarta sezione Beni Culturali dell'Istituto Gagini, guidati dal professore Giacomo Lo Verso, al reparto Covid dell'ospedale Umberto I per celebrare l'impegno, ancora attivo, di tutti gli operatori sanitari che si battono in prima linea, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. La consegna alla presenza del direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, del presidente della Consulta Nicolò Saetta, di una delegazione di studenti e insegnanti e di una rappresentanza della sezione di Siracusa dell'Associazione Mogli Medici Italiani che ha collaborato all'iniziativa.