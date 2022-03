"Attraverso i muri": su Retequattro il docufilm su due anni di Covid in Italia

Il docufilm realizzato da Andrea Broglia e Daniele Ferrero per MNEO - Archivio Italiano della memoria, racconta due anni di Covid in Italia. Un'opera che invita alla riflessione su quanto accaduto, ma anche un'occasione per segnare un punto di svolta al clima che ha pervaso la quotidianità di tutto e tutti, dal 20 febbraio 2020.

Suddiviso in capitoli - Dispnea, Apnea, Comunità, Naufraghi -, "Attraverso i muri" raccoglie le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona gli effetti della pandemia: pazienti e familiari di contagiati, medici e paramedici, volontari, operatori del 118, rappresentanti delle istituzioni e, per la comunità accademica, il professor Andrea Crisanti, in una sua commossa partecipazione.

Oltre 190 interviste, raccolte tra le città di Milano, Bologna, Torino e Firenze. Nell’area che ha vissuto da subito le ore più difficili: Bergamo, Nembro, Vo' Euganeo e Crema. Nella Prato inizialmente ostracizzata, per la netta prevalenza di popolazione cinese. E nelle province simbolo di vita a misura d'uomo, come Padova e Modena. La cronaca di “Attraverso i muri: storie al tempo della Pandemia” è accompagnata dalle performance di quattro artisti: un ballerino, una musicista, uno street artist e una scultrice, chiamati a rappresentare i capitoli del docufilm attraverso la propria disciplina.