Giornata nazionale della Colletta alimentare: ogni anno si aiuta un milione e mezzo di persone

La Colletta del Banco alimentare è un evento di solidarietà unico. In tutta Italia migliaia di volontari invitano i clienti dei 13mila punti vendita aderenti a donare alimenti a lunga conservazione che verranno donati alle circa ottomila strutture caritatevoli, mense per i poveri, centri di accoglienza, banchi di solidarietà, che ogni anno danno conforto a un milione e mezzo di bisognosi.

Nel corso della giornata svoltasi l'anno passato sono stati 5 milioni e mezzo gli italiani che hanno donato cibo per un totale di 8.200 tonnellate di alimenti raccolti. Gli alimenti più richiesti sono tonno in scatola, riso e pasta, olio, sughi, pelati e biscotti. Senza dimenticare gli alimenti per l'infanzia.

"Per noi - ha sottolineato Giovanni Bruno, presidente della fondazione Banco alimentare - la Colletta ha innanzitutto una valenza educativa che dà senso all'azione sociale. La Colletta alimentare ci educa e testimonia a tutti che è possibile cambiare pezzi di vita, restituirli alla dignità e alla speranza, spezzando l'indifferenza".