Colletta alimentare, in 13mila supermercati si fa la spesa per aiutare un milione e mezzo di poveri

Un piccolo gesto, per aiutare chi è in difficoltà e non può permettersi nemmeno un pacco di pasta. E’ questo lo scopo della giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In oltre 13.000 supermercati d’Italia, oggi 145.000 volontari invitano a donare alimenti a lunga conservazione come pasta, pelati, tonno, biscotti, olio, che nei prossimi mesi verranno distribuiti a 8.042 strutture caritative - mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza - che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140.000 bambini.