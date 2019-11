Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le storie di Giulia, Vanessa e Cinzia

Minacciate, spintonate, picchiate, abusate fisicamente o psicologicamente: le donne continuano a essere vittime di violenza. Secondo l’Istat in Italia il 31,5 % della popolazione femminile tra i 16 e 70 anni ne è stata oggetto. La percentuale corrisponde a ben 6 milioni 788mila. Un numero enorme che comprende ben 4milioni 520mila donne vittime di violenza sessuale.

Dati allarmanti che trasmettono solo una piccola parte della sofferenza a cui sono sottoposte ogni giorno queste donne: gli stupri, per esempio, sono commessi nel 62,7% dei casi dal partner, nel 9,4% da amici e nel 3,6% da parenti. Malgrado le leggi cerchino di fermare la violenza di genere anche i femminicidi sono in crescita. Secondo gli ultimi dati Eures la percentuale più alta di omicidi di donne è commessa all'interno della coppia, con 78 vittime pari al 65,6% del totale.

La storia di Giulia – Doveva essere una serata divertente come tante altre ma la notte dell’11 febbraio 2012 ha completamente cambiato la vita di Giulia. La ragazza di Pizzoli, L’Aquila, è andata a ballare in discoteca: lì incontra Francesco, un militare, che l’ha voluta accompagnare fuori dal locale. In quegli istanti lui si è trasformato in un mostro: l’ha stuprata, picchiata e abusata fisicamente. Una violenza terribile contro cui Giulia non ha potuto fare molto: l’uomo condannato a sette anni ne ha scontati solo due. È già libero.

La storia di Vanessa – Madre di due figli, Vanessa pensava di aver trovato un fidanzato adatto il quale, però, si è trasformato in un mostro. È un weekend come tanti altri quando l’uomo la convince ad andare a fare la spesa. Una volta fuori casa scatta la trappola: costretta a salire su un furgone, la 40enne viene picchiata dal compagno e da due dei suoi fratelli. La rapiscono e la portano in un garage dove iniziano a seviziarla, bastonarla e la lasciano appesa per ben diciassette ore. Vanessa è salva solo grazie a suo figlio, che non vedendola rientrare a casa ha allertato le forze dell’ordine.

La storia di Cinzia – È una cantante napoletana con molti follower sui social ma non si aspettava che tra loro ci fosse anche uno stalker. L’uomo inizialmente le scrive solo messaggi ma presto le fa una proposta di matrimonio. La cantante ovviamente rifiuta e lui inizia a perseguitarla andando sotto casa sua, minacciandola e insultandola. Dopo varie denunce, la vita di Cinzia continua a essere un inferno e lei tenta anche il suicidio. L’uomo, però, viene arrestato.