Violenza sulle donne: ecco un decalogo prezioso da tenere sempre a mente

Il 25 novembre si celebra, come ogni anno, la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne , violenza che spesso si consuma all'interno delle mura domestiche proprio ad opera di chi dovrebbe invece proteggerci, rispettarci e volerci bene. Ecco come prevenire comportamenti potenzialmente a rischio e capire quali sono i segnali da non sottovalutare affinché la situazione non precipiti irrimediabilmente.

La violenza può essere un'azione in grado di provocare danni e sofferenza, tanto fisica quanto psicologica.

Un atto di violenza contro le donne, infatti, può avvenire ovunque: dentro casa, sul posto di lavoro, per strada; spesso sono i partner o gli ex partner a commettere gli atti più gravi, come dimostrano i dati che indicano come nel 63% circa dei casi siano proprio loro i responsabili degli stupri.

Per prevenire comportamenti pericolosi ed evitare situazioni a rischio questi sono i dieci "NO" da tenere in considerazione:

1 - Un "no" secco: fermezza, prima di tutto. Saper dire “no” spesso non è facile, ma è necessario. Dire "no" in modo chiaro e inequivocabile serve a creare confini sani e privi di zone d'ombra. Essere troppo accondiscendenti può indurre il partner a monopolizzarci e farci sentire in dovere di chiedere autorizzazioni e permessi.

2 - No alla gelosia: tra essere innamorati ed essere possessivi c'è una bella differenza. Se un po' di gelosia non guasta, quando diventa insana e tormentosa allora è patologica. Se il nostro lui diventa geloso anche delle amiche, allora l'attenzione deve diventare massima.

3 - No al controllo: un conto è essere a conoscenza degli spostamenti e delle attività dell'altro, ma quando il controllo delle telefonate, dei nostri percorsi e delle amicizie diventa eccessivo, si tratta di tutt'altro. Mai rinunciare alla propria autonomia e libertà.

4 - No all'isolamento: spesso il partner pericoloso cerca di isolarci forzatamente da famiglia e amici, mettendoli in cattiva luce e cercando di sradicarci dalle nostre consuetudini e allontanarci dagli affetti. Mai perdere i riferimenti, sono la nostra ancora di salvezza.

5 - No all'eccessivo risparmio: saper gestire l'economia domestica è importante, ma il controllo ossessivo delle spese diventa un pericolo. Attenzione infatti a non far diventare l'attenzione ai conti una forma di controllo della persona, perché in questo caso si tratta di oppressione economica e ha come risultato quello di renderci dipendenti in tutto e per tutto dal nostro lui e dal suo portafoglio. Da qui a non avere più nemmeno il controllo del cellulare per chiedere aiuto il passo è breve.

6 - No alle accuse continue: quando qualunque cosa si faccia non va bene, se il partner ha da dire per tutto e su tutto e ci incolpa di qualsiasi cosa, perfino se perde la squadra del cuore, ci sta usando violenza perché scarica il suo stress e le sue frustrazioni su di noi per farcela pagare. Il senso del dovere ha un limite, sempre.

7 - No alla derisione senza motivo: quando diventiamo uno zimbello da prendere in giro ferocemente con gli amici e con gli estranei e il denigrare quello che facciamo è ossessivo e continuo, che si tratti del nostro aspetto, di come ci vestiamo o trucchiamo, siamo vicine alla violenza. Se poi oltre alla derisione si accompagnano cambi di umore anche minacciosi e frequenti, il campanello d'allarme deve suonare senza tregua.

8 - No alle provocazioni: mai cedere al gioco, non diamo al nostro partner il modo di appigliarsi a qualsiasi pretesto per fare esplodere un litigio. Le provocazioni sono assolutamente strumentali e servono solo a scatenare la violenza entro le mura domestiche. Se poi la miccia per accendere la lite sono i figli, l'attenzione deve essere ancora maggiore: il partner violento sa bene che la prole è quanto di più caro abbiamo e vorrà colpirci proprio lì dove fa più male.

9 - No allo stalking: i comportamenti persecutori, come le telefonate anonime, i messaggini a ogni ora del giorno e della notte, le infinite e-mail che intasano la casella di posta, i danni alle cose, la sorveglianza ossessiva sono configurati come stalking, ovvero un reato perseguibile per legge. Denunciare sempre e senza indugio è fondamentale: a volte non è servito, ma spesso è stato invece risolutivo e ha restituito nuova vita e nuova dignità a molte di noi.

10 - No alle minacce: le intimidazioni verbali, che si tratti di insulti o minacce vere e proprie, così come comportamenti violenti, ad esempio scagliare per casa oggetti di ogni tipo, sono sempre un segnale inequivocabile che non può essere frainteso. Se poi il partner arriva a mettere le mani addosso, dandoci spinte e strattoni, il passo verso schiaffi, pugni e calci è brevissimo. Chiedere aiuto subito è la miglior difesa che possiamo mettere in atto, perché la situazione non migliorerà: prima ne saremo consapevoli, maggiore sarà la possibilità di scampare alla violenza.