Diffamò Giorgia Meloni, condannato Roberto Saviano: dovrà pagare una multa di mille euro

La reazione di Saviano "È una condanna simbolica ma è solo l'inizio", ha commentato lo scrittore. "Perdere oggi è esempio di ciò che accadrà domani, porta ancora di più a capire in che situazione stiamo vivendo, con un potere esecutivo che cerca continuamente di intimidire chiunque racconti le loro bugie", ha aggiunto Saviano.

"Valuto il trasferimento all'estero" "Tempo fa - ha ricordato lo scrittore - qualcuno aveva messo in giro la fake news che mi sarei trasferito all'estero. Oggi, alla luce della condanna che ho ricevuto, è un'idea che sto valutando e prendendo in considerazione. In Italia, con questo governo sarà sempre più complicato vivere, sotto tutti i punti di vista".

Cosa è successo Il processo in cui è stato condannato è seguito a una denuncia presentata da Giorgia Meloni. Le contestazioni riguardavano il fatto che nel dicembre 2020, durante una puntata della trasmissione "Piazzapulita" e dedicata al tema dei migranti, Saviano si riferì all'attuale presidente del Consiglio, che allora era parlamentare, chiamandola "bastarda".

Riconosciute le attenuanti generiche Per lo scrittore il giudice monocratico ha riconosciuto le attenuanti generiche, tra le quali l'avere "agito per motivi di particolare valore morale", dichiarando la sospensione della pena e la non menzione nel casellario giudiziario. Il difensore di Saviano ha comunque annunciato il ricorso in appello.

Le accuse di Saviano "Oggi sono fiero di aver fatto questo processo", ha detto ancora Saviano. "Il giudice ha riconosciuto un aspetto morale e questo mi ha fatto sorridere. Ho notato moltissimo in questi mesi il tentativo continuo, basta vedere la cancellazione della mia trasmissione, di questo governo di fermare, intimidire non tutti, ma solo coloro la cui voce temono. Esattamente come fa Orban", ha sottolineato.