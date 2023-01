Giorgia Meloni con la sua famiglia incontra Papa Francesco | Ucraina, migranti e natalità tra i temi del colloquio

"Oggi in udienza da Sua Santità in Vaticano. Un onore e una forte emozione avere l'opportunità di dialogare con il Santo Padre sulle grandi questioni del nostro tempo". Lo scrive su twitter la premier, Giorgia Meloni postando una foto sua con accanto la figlia Ginevra e Papa Francesco.

Incontro Meloni-Papa, premier arriva in Alfa e Francesco in 500

Tra "sgasate" in spiaggia e impennate per strada, l'avventura sarda della motociclista e influencer Sara Aydin

Papa: con Meloni colloqui "cordiali"

Nei "cordiali" colloqui avvenuti in Vaticano, dove si è recata il premier Giorgia Meloni per un incontro con Papa Francesco, "si è fatto cenno ad alcune questioni relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi legati alla lotta alla povertà, alla famiglia, al fenomeno demografico e all'educazione dei giovani" mentre "nel prosieguo della conversazione sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale riferimento all'Europa, al conflitto in Ucraina e alle migrazioni". A rendere noti i temi trattati, in particolare, nell'incontro in Segreteria di Stato (dove sono state sottolineate "le buone relazioni bilaterali") è una nota vaticana.